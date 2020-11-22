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Страны G20 усилят подготовку к новым эпидемиям

13:39
  • воскресенье
  • 22 ноября 2020

Об этом говорится в итоговом документе саммита

Страны группы двадцати намерены улучшить систему подготовки к эпидемиям. Об этом, как ожидается, будет заявлено в итоговом коммюнике саммита G20.
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22 ноября - его второй, завершающий день. Дискуссии пройдут в онлайн-формате под председательством Саудовской Аравии. В саммите принимает участие Владимир Путин.

Ведущие экономики мира готовы помочь развивающимся странам и профинансировать равное распределение вакцин, лекарств от коронавируса. Это решение также должны закрепить в итоговом документе. Среди других важных тем - поддержка инноваций и укрепление мировой системы здравоохранения, сообщает "ТВ Центр".

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Владимир Путин принимает участие саммите G20
Владимир Путин принимает участие саммите G20
Владимир Путин принимает участие саммите G20
Владимир Путин принимает участие саммите G20
Владимир Путин принимает участие саммите G20
Владимир Путин принимает участие саммите G20
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