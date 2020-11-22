Страны G20 усилят подготовку к новым эпидемиям

Об этом говорится в итоговом документе саммита

Страны группы двадцати намерены улучшить систему подготовки к эпидемиям. Об этом, как ожидается, будет заявлено в итоговом коммюнике саммита G20.

22 ноября - его второй, завершающий день. Дискуссии пройдут в онлайн-формате под председательством Саудовской Аравии. В саммите принимает участие Владимир Путин.

Ведущие экономики мира готовы помочь развивающимся странам и профинансировать равное распределение вакцин, лекарств от коронавируса. Это решение также должны закрепить в итоговом документе. Среди других важных тем - поддержка инноваций и укрепление мировой системы здравоохранения, сообщает "ТВ Центр".

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