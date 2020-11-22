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Китай ввёл карантин на границе с Россией

15:51
  • воскресенье
  • 22 ноября 2020

В приграничном городе выявлено два заразившихся коронавирусом

В китайском городе Маньчжоули, находящемся в нескольких километрах от российской границы, ведён жёсткий карантин. Там выявлены два случая  заражения коронавирусом, оба протекают с пневмонией. Всех жителей города обязали сдать тесты на коронавирус, сообщает ТАСС.
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В городе закрыты школы, детские сады, развлекательные учреждения. Туда не ходит никакой транспорт. Известно, что в Маньчжоули проживают более 170 тысяч человек, там находится грузопассажирский переход "Забайкальск-Маньчжурия".

После вспышки коронавируса в Китае в начале этого года болезнь распространилась по всему миру. В самом же Китае выявлено рекордно низкое число заболевших – 92 тысячи человек. За последние сутки в КНР зарегистрировано всего 17 случаев заражения COVID-19, 14 из них - у прибывших из-за границы.

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