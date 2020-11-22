ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Макрон заявил о невозможности в ближайшее время отмены карантина в стране

13:01
  • воскресенье
  • 22 ноября 2020

Ограничительные меры будут сниматься в три этапа

Карантин во Франции в ближайшее время отменён не будет. Об этом в интервью газете Le Journal du Dimanche заявил президент Эммануэль Макрон. Ситуация, сложившаяся в стране, пока не позволяет пойти на этот шаг.
Число заболевших коронавирусом в США превысило 12 миллионов

Макрон пообещал нации дать свои разъяснения по поводу ограничительных мер 24 ноября во время своего телеобращения к гражданам. "Не может быть ничего хуже неопределённости, она создаёт у людей впечатление, что они вынуждены существовать в беспросветной обстановке", - сказал Макрон.

В свою очередь, представитель правительства Франции Габриэль Атталь сообщил, что отмена карантина будет проходить в три этапа. Примерно 1 декабря начнётся первый этап, второй и третий – соответственно в 20-х числах декабря и 1 января.

По информации Атталя, Франция подписала три контракта на поставки вакцины, каждый из которых предусматривает получение по 30 миллионов доз препарата.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Ситуация с коронавирусом во Франции
Ситуация с коронавирусом во Франции
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.