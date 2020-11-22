Макрон заявил о невозможности в ближайшее время отмены карантина в стране

Ограничительные меры будут сниматься в три этапа

Карантин во Франции в ближайшее время отменён не будет. Об этом в интервью газете Le Journal du Dimanche заявил президент Эммануэль Макрон. Ситуация, сложившаяся в стране, пока не позволяет пойти на этот шаг.

Макрон пообещал нации дать свои разъяснения по поводу ограничительных мер 24 ноября во время своего телеобращения к гражданам. "Не может быть ничего хуже неопределённости, она создаёт у людей впечатление, что они вынуждены существовать в беспросветной обстановке", - сказал Макрон.

В свою очередь, представитель правительства Франции Габриэль Атталь сообщил, что отмена карантина будет проходить в три этапа. Примерно 1 декабря начнётся первый этап, второй и третий – соответственно в 20-х числах декабря и 1 января.

По информации Атталя, Франция подписала три контракта на поставки вакцины, каждый из которых предусматривает получение по 30 миллионов доз препарата.

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