Сделано заявление о третьей волне коронавируса

Она начнётся в 2021 году

Всемирная организация здравоохранения официально предупредила об опасности третьей волны коронавируса. Она может начаться в первых месяцах 2021 года. С заявлением выступил специальный посланник ВОЗ Дэвид Набарро в интервью изданиям швейцарской медиакомпании CH Media.

По оценкам ВОЗ, европейские страны не сумели предотвратить вторую волну коронавируса, после того как им удалось взять под контроль первую. Это связано с недостаточными мерами, которые предпринимали в Европе. Теперь, по словам Набарро, государствам необходимо построить необходимую инфраструктуру, иначе третья волна неизбежна.

В качестве положительного опыта борьбы с коронавирусом посланник ВОЗ привёл страны Восточной Азии. Там налажена более чёткая коммуникация между властями и населением.

По последним данным, в мире с начала пандемии выявлено более 58 миллионов заразившихся коронавирусом, умерло более 255 тысяч человек. Лидируют по числу заболевших США, там их уже 12 миллионов.

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