Россиян предупредили о неизбежном повышении цен и тарифов в 2021 году

Это произойдёт в середине года

Эксперты предупредили россиян о росте цен, тарифов на ЖКХ и штрафов в 2021 году. В частности, директор Организации народного контроля Наталья Чернышёва полагает, что с 1 июля тарифы вырастут приблизительно на 4-6%. Об этом она сообщила в интервью "Московскому комсомольцу".

Она также напомнила о том, что с 1 января прекращается действие моратория на штрафы и отключения услуг ЖКХ за неуплату. Его ввели весной 2020 года из-за пандемии коронавируса для поддержки населения.

В свою очередь, генеральный директор ПАО "Городские инновационные технологии" Сергей Минко напомнил об индексации тарифов на газ, они вырастут в среднем на 3%, электричество поднимется в цене на 4%. Повышение тарифов в регионах будет разным.

Эксперты напомнили, что в этом году разброс составлял от 2,5% до 6,5%. В любом случае, рост тарифов на услуги ЖКХ не должен превышать уровня инфляции, а она, по оценкам Минэкономразвития, составит 4-5%.

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