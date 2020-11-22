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В Москве проходит первый фестиваль кимчи

15:21
  • воскресенье
  • 22 ноября 2020

Повара готовят самое известное блюдо корейской кухни

2020 год - коронавирусный, високосный, но есть у него и позитивные черты. Так, он объявлен годом культурных обменов между Россией и Южной Кореей. Ровно 30 лет назад наши страны установили дипотношения. И обменам не смогла помешать даже пандемия.

Сегодня в Москве проходит фестиваль кимчи. Это, пожалуй, самое известное блюдо корейской национальной кухни.

Подробнее о фестивале - Анна Пешехонова (смотрите видео).

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