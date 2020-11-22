Путин раскрыл детали подготовки соглашения по Карабаху

Оно было подписано 9 ноября

Владимир Путин раскрыл некоторые детали подготовки заявления по Нагорному Карабаху, благодаря которому в регионе были остановлены боевые действия. По словам российского президента, авторами текста были все три подписавшие его стороны.

"Что касается самого текста, то мы делали это втроём - я, естественно, президент Алиев и премьер Пашинян", - сказал Путин в интервью корреспонденту ВГТРК Павлу Зарубину.

Россия выполняла только роль посредника и брала на себя по этому документу обязанности осуществить мирное разведение сторон, отметил глава государства.

9 ноября было подписано трёхстороннее заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе и о вводе туда российских миротворческих сил. Сейчас группировка миротворцев уже полностью развёрнута. Также в Карабах прибыли спасатели МЧС России, они помогают местным жителям решать гуманитарные проблемы. На этой неделе Россия направила в регион две колонны гуманитарной помощи.

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