ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин раскрыл детали подготовки соглашения по Карабаху

14:17
  • воскресенье
  • 22 ноября 2020

Оно было подписано 9 ноября

Владимир Путин раскрыл некоторые детали подготовки заявления по Нагорному Карабаху, благодаря которому в регионе были остановлены боевые действия. По словам российского президента, авторами текста были все три подписавшие его стороны.
Алиев высоко оценил действия Москвы в Карабахе

"Что касается самого текста, то мы делали это втроём - я, естественно, президент Алиев и премьер Пашинян", - сказал Путин в интервью корреспонденту ВГТРК Павлу Зарубину.

Россия выполняла только роль посредника и брала на себя по этому документу обязанности осуществить мирное разведение сторон, отметил глава государства.

9 ноября было подписано трёхстороннее заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе и о вводе туда российских миротворческих сил. Сейчас группировка миротворцев уже полностью развёрнута. Также в Карабах прибыли спасатели МЧС России, они помогают местным жителям решать гуманитарные проблемы. На этой неделе Россия направила в регион две колонны гуманитарной помощи. 

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Владимир Путин
Владимир Путин
Возвращение жителей в Степанакерт
Возвращение жителей в Степанакерт
Российские миротворцы в Нагорном Карабахе
Российские миротворцы в Нагорном Карабахе
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.