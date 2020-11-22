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В Минске проходят жёсткие задержания протестующих

15:00
  • воскресенье
  • 22 ноября 2020

Милиция применяет спецсредства

Задержания на очередной акции протеста в Минске. Милиция пытается не допустить движения колонн по центру города, формирующихся на окраинах. Силовики активно применяет спецсредства. Очевидцы сообщают о разрывах светошумовых гранат.
На акции против Лукашенко в Минске есть пострадавшие

Милиция Минска пока не комментирует информацию о числе задержанных, но, по данным правозащитников, их насчитывается несколько десятков. В МВД пока также не подтверждают информацию о применении спецсредств.

В Минске сейчас есть помехи в работе мобильного интернета, закрыты несколько станций метро в центре города, сильно затруднено или полностью остановлено движение на нескольких улицах.

9 августа в Белоруссии прошли президентские выборы. По официальным данным, действующий президент Александр Лукашенко победил в первом туре, набрав 80% голосов. Части населения это не понравилось: люди посчитали, что ЦИК исказила информацию.

В стране вспыхнули протестные акции, в первые дни они жёстко подавлялись силовиками: стражи порядка применяли слезоточивый газ, водомёты, светошумовые гранаты и резиновые пули. На некоторых предприятиях были организованы забастовки, но они были малочисленными.

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