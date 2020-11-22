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52-летняя Валерия скоро станет бабушкой

16:49
  • воскресенье
  • 22 ноября 2020

В семье младшего сына певицы родится девочка

Валерия скоро впервые станет бабушкой. Причём, этот статус она обретёт благодаря младшему из двух своих сыновей. В семье 22-летнего Арсения скоро появится на свет девочка.
Валерия поделилась трогательными фотографиями со свадьбы сына

Сын певицы и его супруга Лиана раскрыли пол ребёнка, хотя до этого тщательно скрывали, что в семье ожидается пополнение. В социальных сетях Арсений опубликовал короткое видео, на котором его любимая держит шарик, а сам Шульгин с помощью иголки взрывает его и появляются розовые лепестки.

"Когда все друзья ждали пацана! На самом деле, вначале хотел мальчика. Потом как узнал, что будет девочка - моя сладкая принцесса, уже хотел только её", - написал сын Валерии.

О реакции будущей бабушки пока ничего не известно: Валерия никак не прокомментировала эту радостную новость, хотя раньше говорила, что собирается быть активной бабушкой. У певицы трое детей от брака с Александром Шульгиным – 27-летняя Анна, 26-летний Артемий и 22-летний Арсений. В браке с продюсером Иосифом Пригожиным детей у певицы нет.

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