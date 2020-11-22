Стало известно, когда Путин поздравит нового президента США

В Кремле ждут ясности

В Кремле ждут, когда в США закончится внутриполитическое противостояние, возникшее после президентских выборов 3 ноября. Только после того, как будут оглашены официальные данные о победителе гонки, Россия официально поздравит 46-президента США.

Пока же президент Владимир Путин заявил, что в отсутствии поздравлений кандидату в президенты США от Демпартии Джо Байдену со стороны Москвы нет никакой подоплёки. "Не то что нам кто-то нравится, кто-то не нравится - мы просто ждём окончания внутриполитического противостояния", - сказал Путин в интервью телеканалу "Россия-1".

Выборы президента США прошли 3 ноября, но подсчёт бюллетеней затянулся из-за того, что в этом году около 100 миллионов американцев голосовали по почте. Это было связано с пандемией коронавируса. Американские СМИ называют победителем выборов демократа Джо Байдена. Действующий президент Дональд Трамп заявляет о своей победе.

Некоторые мировые политики поспешили поздравить Байдена с победой. Среди них - президенты Франции, Украины и Венесуэлы, премьер-министры Великобритании и Израиля, канцлер Германии. Россия на официальном уровне не направляла поздравлений.

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