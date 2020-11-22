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Германия не собирается отказываться от "Северного потока-2"

17:21
  • воскресенье
  • 22 ноября 2020

Сделано официальное заявление

Германия не собирается отказываться от совместного с Россией проекта. В Берлине подтвердили политическую поддержку "Северному потоку-2". Там считают газопровод важным фактором в обеспечении безопасности поставок топлива в страну, заявил РИА Новости официальный представитель компании Uniper.
Госдеп США решил расширить санкции против "Северного потока-2"

Свою позицию Германия отстаивает на уровне ЕС. Брюссель высказался в Вашингтоне  против введения экстерриториальных санкций, напомнил представитель немецкой компании.

В прошлом году США ввели санкции против европейских компаний, участвующих в прокладке трубы. Из-за этого строительство газопровода из России в Европу было приостановлено. Его планировалось открыть в конце 2019 года.

"Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Ранее Дания не давала разрешения на строительство, но позже Копенгаген согласился на реализацию проекта. Теперь он заморожен на неопределённое время из-за американских санкций.

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