ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Спутник V" будет дешевле западных вакцин

17:37
  • воскресенье
  • 22 ноября 2020

Цену объявят на днях

Создатели "Спутник V" обещают установить цену на свою вакцину значительно ниже аналогичных препаратов, произведённых гигантами фарминдустрии Pfizer и Moderna. Ранее сообщалось о стоимости примерно в тысячу рублей, но окончательную цену Российский фонд прямых инвестиций объявит на следующей неделе.
Россия готова предоставить вакцину от коронавируса всем странам

22 ноября американская компания Moderna сообщила, что цена одной дозы её вакцины будет колебаться в пределах 25–37 долларов (1 900 – 2 800 рублей). Вакцина совместного производства Pfizer и BioNTech будет стоить в районе 18 долларов (1 360 рублей).

Напомним, что в России проходят успешные испытания два вакцины – "Спутник V" и "ЭпиВакКорона". Несколько стран уже заявили о готовности приобрести наши препараты. Первая партия вакцины "Спутник V" уже отправлена в Венгрию.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Вакцина "Спутник V"
Вакцина "Спутник V"
Производство лекарств
Производство лекарств
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.