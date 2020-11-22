"Спутник V" будет дешевле западных вакцин

Цену объявят на днях

Создатели "Спутник V" обещают установить цену на свою вакцину значительно ниже аналогичных препаратов, произведённых гигантами фарминдустрии Pfizer и Moderna. Ранее сообщалось о стоимости примерно в тысячу рублей, но окончательную цену Российский фонд прямых инвестиций объявит на следующей неделе.

22 ноября американская компания Moderna сообщила, что цена одной дозы её вакцины будет колебаться в пределах 25–37 долларов (1 900 – 2 800 рублей). Вакцина совместного производства Pfizer и BioNTech будет стоить в районе 18 долларов (1 360 рублей).

Напомним, что в России проходят успешные испытания два вакцины – "Спутник V" и "ЭпиВакКорона". Несколько стран уже заявили о готовности приобрести наши препараты. Первая партия вакцины "Спутник V" уже отправлена в Венгрию.

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