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По примеру Дании: объявлено об уничтожении норок во Франции

18:27
  • воскресенье
  • 22 ноября 2020

У животных выявлен коронавирус

На одной из норковых ферм во Франции будут уничтожены все животные – около тысячи особей. У них обнаружен коронавирус, сообщает ТАСС.
В Дании назвали ошибкой убийство всех норок

В этом месяце вирус нашли у норок в Дании и правительство приняло решение уничтожить животных на всех фермах в стране. Позже власти признали, что это была ошибка.

Механизм передачи коронавируса от животных к людям пока изучен мало. В самом начале пандемии врачи утверждали, что болезнь у домашних животных может быть опасна для их хозяев. Позже эти сведения опровергли.

По последним данным, в мире не зарегистрированы доказанные случаи передачи коронавируса от животных к людям. Исключение составляет инцидент в Китае, из-за которого, как предполагают учёные,  началась пандемия. В городе Ухани местные жители съели заражённых летучих мышей.

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