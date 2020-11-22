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В Британии готовят к выдаче ковидные паспорта

18:37
  • воскресенье
  • 22 ноября 2020

Их получат только привитые граждане

В Великобритании планируют выдавать гражданам, пожелавшим сделать прививку от коронавируса, так называемые ковидные паспорта. О планах правительства узнала газета The Sunday Times.
Си Цзиньпин предложил раздать всем жителям Земли QR-коды здоровья

По задумке властей, эта мера позволит обладателям нового документа более свободно перемещаться по стране, чем тем, кто откажется от вакцинации. Эксперты говорят, что это первый шаг к отказу от добровольной вакцинации.

Нечто похожее предложил ввести во всём мире китайский лидер Си Цзиньпин. Накануне, 21 ноября на саммите G20 он поделился идеей создать международный механизм кодов здоровья. По замыслу председателя КНР, в их основе будут результаты тестов на коронавирус. Такие коды должны быть признаваемы на международном уровне.

Единственная страна в мире, где введён тотальный контроль над коронавирусом – Китай. Там действует система QR-кодов здоровья. Граждане Поднебесной имеют разные цвета кодов (красный, жёлтый, зелёный) в зависимости от их статуса и результатов тестов на COVID-19.

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