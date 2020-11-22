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Против семьи погибшего в ДТП с Ефремовым курьера могут завести уголовное дело

19:17
  • воскресенье
  • 22 ноября 2020

Сергей Захаров не жил с законной женой с 1994 года

Дело Михаила Ефремова продолжает обрастать новыми подробностями. Сам артист уже отбывает срок в колонии, но, вероятно, что приговор ему может быть изменён. Во всяком случае, того, что дело Ефремова может быть пересмотрено не исключает его адвокат Андрей Алёшкин. Об этом он заявил в интервью kp.ru ("Комсомольской правде").
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Дело в том, что за лжесвидетельство могут привлечь потерпевших по делу - семью Захаровых: официальную супругу, младшего сына и родного брата погибшего курьера. Оказывается, погибший в аварии Сергей Захаров с 1994 года не жил со своей семьёй и давно собирал документы для развода с женой Маргаритой.

Об этом на суде заявляла фактическая сожительница Захарова Ирина Стерхова, но её никто не послушал и суд постановил выплатить компенсацию жене Захарова.

Теперь Стерхова просит Следственный комитет проверить показания всех троих членов семьи Захаровых. По её убеждению, они дали ложные показания и ввели суд в заблуждение, совершив тем самым уголовное преступление.

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