Москвичей предупредили о дождях на следующей неделе

Снегопады закончатся

Начавшийся вечером 22 ноября снегопад в Москве закончится через несколько часов. Снежный покров в столичном регионе может вырасти до 5-7 сантиметров.

Но на следующей неделе снегопады плавно перейдут в дожди. Температура незначительно повысится. Практически всю неделю днём будет от нуля до плюс двух градусов. В четверг, 26 ноября воздух прогреется до плюс пяти.

Осадки ожидаются ежедневно. В начале недели это будет мокрый снег, затем – снег с дождём, переходящий в дождь. Не исключено, что весь выпавший за последние два дня снег, растает.

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