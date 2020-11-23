Европа готовится к третьей волне коронавируса

Когда ее ожидать?

Мировая статистика по коронавирусу - число выявленных случаев приближается к 58 с половиной миллионам. Всемирная организация здравоохранения серьезно обеспокоена ситуацией в Европе, где не исключена новая вспышка COVID-19 уже через пару месяцев. Опасаясь резкого роста заболеваемости, европейские страны идут на всё новые ограничения, но понимание это вызывает не всегда.

Защитные маски - не столько способ профилактики коронавируса, сколько, скорее, неплохая возможность спрятать лицо. Никакой социальной дистанции - в толпе митингующие идут плечом к плечу. В первых рядах колонны растянуто огромное полотно с надписью "нам надо поговорить". В первую очередь, конечно, о немецкой политике в условиях коронавируса, передает "ТВ Центр".

​​Вторая акция за неделю. В среду полиции пришлось разгонять демонстрантов водомётами и слезоточивым газом. Этот митинг прошёл намного спокойнее и тише - название "марш молчания" полностью соответствует действительности. Конечная точка - на площади Александерплац, это в самом сердце Берлина. Впрочем, дойдя до конечного пункта назначения, толпа довольно быстро разошлась. Подобные акции состоялись ещё в нескольких крупных немецких городах. Слушать ковид-диссидентов власти не собираются - это и понятно, заболеваемость коронавирусом в Европе продолжает бить отрицательные рекорды. Политики Старого Света в унисон твердят: снимать жёсткие ограничения сейчас слишком рано. Действовать нужно всем сообща.

​"Нет ничего хуже неуверенности и ощущения бесконечной мрачности. Нужны последовательность, ясность и курс. Это сложно, потому что пандемия по своей природе непредсказуема и носит глобальный характер", - отметил президент Франции Эммануэль Макрон.

​Эммануэлю Макрону в эти дни тоже несладко. Париж и ряд крупных городов Франции охватили протесты - правда, повод был другой: новый законопроект о запрете на съёмку работы полицейских. Акцию посчитали нарушением карантинного режима, задержаны более 20 человек.

Правительство Великобритании готовит новый пакет так называемых "зимних" ограничений. Соединённое Королевство входит в топ-10 по числу выявленных случаев COVID-19. Одним из основных предложений может стать введение специальных паспортов для всех тех, кто пройдёт вакцинацию от коронавируса. Документ позволит им свободнее передвигаться по стране. Английская газета The Times со ссылкой на свои источники в правительстве анонсирует выступление Бориса Джонсона уже во вторник.

​Ограничительные действия в королевстве смягчат максимум на 5 дней - для празднования Рождества. Давать точные прогнозы, когда Европа сможет полностью победить коронавирус, не берутся даже учёные с мировыми именами. К тому же, Всемирная организация здравоохранения предсказывает третью волну эпидемии.

​Александра Сергомасова, Александр Ковалёв, "ТВ Центр".

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