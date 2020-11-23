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В Приморье без света и тепла остаются десятки тысяч человек

08:44
  • понедельник
  • 23 ноября 2020

На регион обрушилась непогода

Около 80 тысяч человек  без электроснабжения и еще почти 50 тысяч без тепла остаются в Приморье после ледяного дождя, сообщает "ТВ Центр".

Справиться с наледью пытаются всеми возможными способами.  В воскресенье коммунальщики очищали мост через бухту "Золотой Рог". Конструкция переправы позволяет сделать это вручную, в то время как у моста на остров Русский ванты устроены иначе, и приходится ждать, пока они оттают сами. Пока же на остров пустили паромы, там работает полевая кухня, раздают питьевую воду.

В понедельник во Владивостоке не будет занятий в ряде школ - опять-таки из-за отсутствия отопления и электричества. Не откроются и некоторые детские сады, а те, которые могут принять детей, перевели на круглосуточный режим.

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