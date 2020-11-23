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Лидеры G20 договорились о распределении вакцин от коронавируса

08:59
  • понедельник
  • 23 ноября 2020

"Двадцатка" приняла декларацию по итогам саммита

Ежегодный саммит стран "Большой двадцатки" завершил работу. В итоговой декларации участники форума отметили необходимости совместных действий, а также помощи развивающимся странам в борьбе с пандемией коронавируса, передает "ТВ Центр".
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Страны G20, в частности, подтвердили готовность обеспечить жителям всех стран мира доступ к вакцинам по приемлемым ценам. На важность этой задачи обратил внимание в своём выступлении в субботу Владимир Путин. Президент напомнил, что в России созданы уже две вакцины, и призвал сделать препараты для прививок всеобщим достоянием.

Лидеры "двадцатки" также высказались за оказание развивающимся странам дополнительной финансовой поддержки, а также за принятие коллективных мер для предупреждения и своевременного реагирования на возможные будущие эпидемии.

Саммит прошёл в режиме онлайн. В завершение его организатор - Саудовская Аравия - передала полномочия председателя "двадцатки" Италии.

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