Названы главные ошибки при взятии тестов на коронавирус

Их допускают и пациенты, и медики

За три часа до сдачи теста на коронавирус пациенту нежелательно курить, сморкаться, есть, пить и полоскать рот антисептическим раствором. Все это повышает риск ошибочного результата тестирования.

"Если мы берем мазок из носа, не соблюдая определенные правила: неглубоко вводим в носовые ходы, или, например, пациент до этого высморкался или промыл нос, то проба будет неинформативной", - рассказала РБК терапевт Татьяна Романенко.

По ее словам, результат теста на COVID-19 зависит от времени сдачи. Если пациент заразился недавно, то количество молекул вируса может быть низким. В этом случае тест покажет отрицательный результат. Если человек заболел давно, то болезнь у него может проходить в нижних отделах дыхательных путей. Тогда в зеве и носовых проходах не удастся обнаружить вирус, отметила Романенко.

Результаты теста могут оказаться ошибочными также из-за неправильного взятия проб на анализ. Это происходит, например, когда медик нарушает стерильность материалов.

Ранее главный внештатный пульмонолог Минздрава Сергей Авдеев заявил, что 30-40% тестов на коронавирус могут давать ложноотрицательный результат из-за ошибок при взятии материалов.

По последним данным, свыше 58 миллионов человек по всему миру заразились коронавирусом, более 1,3 миллиона скончались.

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