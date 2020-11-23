Стали известны подробности госпитализации Прилучного

Предполагается, что актера избили

Известный актер Павел Прилучный госпитализирован в одну из столичных больниц после избиения, сообщил канал 360 со ссылкой на собеседника.

По предварительным данным, артист находится в Пироговской клинике в Москве. Врачи диагностировали у него перелом костей лица, а также ссадины и ушибы головы, состояние оценивается как тяжелое. Предполагается, что в больнице знаменитость проведет пару недель.

"Сильно избит, лежит в платной травматологии", - рассказал источник. При этом изначально актер заявил врачам, что упал и ударился головой, но в последствии поменял свои показания. Полицейским он сказал, что на него напали. Артист обратился за медицинской помощью 21 ноября – после возвращения из Калининграда.

Отмечается, что в анализах Прилучного врачи не обнаружили следы алкоголя, на момент госпитализации актер был трезв.

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