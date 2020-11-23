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В финал конкурса "Доброволец России - 2020" вышли 20 москвичей

08:36
  • понедельник
  • 23 ноября 2020

Заявок от москвичей стало в три раза больше

Финалистами Всероссийского конкурса волонтерских инициатив "Доброволец России - 2020" стали порядка 20 волонтеров из Москвы. Об этом сообщила вице-мэр столицы Наталья Сергунина.

По ее словам, в этом году москвичи отправили в три раза больше заявок, чем в прошлом году. Количество финалистов увеличилось с до 20.

Победителей конкурса назовут 5 декабря, когда отмечается Международный день добровольцев. Авторы лучших инициатив будут развивать свои проекты при поддержке наставников.

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