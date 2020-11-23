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Россия отправила в Карабах специалистов противоминного центра

08:54
  • понедельник
  • 23 ноября 2020

Самолеты доставили более 100 военных и роботов

Три самолета со специальным оборудованием и экспертами отправились с подмосковного аэродрома в Армению. Это подразделения Международного противоминного центра, которые займутся саперными работами в Нагорном Карабахе.
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"Самолеты Ан-124, Ил-76 и Ту-154 Военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил России из подмосковного аэродрома Чкаловский доставили специалистов, технику и вооружение, а также служебных собак Международного противоминного центра Минобороны России для выполнения задач в зоне миротворческой операции в Нагорном Карабахе", — сообщили в Минобороны России.

По данным военного ведомства, в составе груза - 13 единиц военной и специальной техники, включая робототехнические комплексы разминирования "Уран-6", бронетранспортеры и бронеавтомобили. Сопровождают технику более 100 военных.

10 ноября лидеры России, Армении и Азербайджана подписали заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Соглашение предусматривает размещение российского миротворческого контингента в регионе.

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