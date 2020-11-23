Россиянам разъяснили новые правила сдачи экзамена на водительские права

Особое внимание – действиям в реальной обстановке

Инспекторы во время сдачи экзаменов на водительские права особое внимание будут уделять навыкам вождения в реальной обстановке. Об особенностях теста по новым правилам - с сокращенной площадкой - рассказал глава ГИБДД России Михаил Черников.

"В большей степени в условиях реального движения будет оцениваться кандидат в водители, и допускаться к участию в дорожном движении, в том числе по автострадам, парковкам, проезды перекрестков", — рассказал Черников РИА Новости. Глава ГИБДД напомнил, что из-за низкой подготовки и слабых навыков вождения на дорогах каждый год гибнут более 700 водителей-новичков.

Новая редакция административного регламента по проведению экзаменов на получение водительских удостоверений вступает в силу с 1 апреля. Ошибки, как и прежде, разделены на несколько групп. Экзамен считается сданным, если соискатель набрал не более пяти штрафных баллов.

Особо грубые нарушения – основание для немедленного прекращения экзамена. К ним относится, к примеру, непристегнутый ремень безопасности или разговор по телефону за рулем. Основанием для аннулирования результатов экзамена теперь станет решение комиссии, в которую будут входить как минимум три должностных лица.

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