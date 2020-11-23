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В России проведут реформу институтов развития

09:17
  • понедельник
  • 23 ноября 2020

Некоторые из них закроют

Правительство ликвидирует восемь институтов развития. Их функции перейдут к государственной корпорации развития ВЭБ и к профильным государственным ведомствам. 
Счетная палата сочла слишком оптимистичным заложенный в бюджет курс рубля

Как пишет РБК со ссылкой на свои источники, в России упразднят Фонд развития моногородов, АО "Особые экономические зоны", Российский фонд развития информационных технологий (РФРИТ), Росинфокоминвест и Агентство по технологическому развитию. 

Кроме того, закроются Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике, Фонд развития Дальнего Востока и Арктики, а также Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта.  

Как уточняется, реформа направлена на создание единых механизмов управления институтами развития. Она должна устранить пересечения функций институтов с органами власти и коммерческими компаниями. 

"Возможно, будет объединение нескольких юрлиц в одно, более сильное, с оптимизацией пересекающихся расходов", - прокомментировал эту новость Алексей Чекунков, министр по развитию Дальнего Востока и Арктики.  

Ранее Счетная палата поставила под сомнение эффективность некоторых институтов развития. 

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