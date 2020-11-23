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Звезда "Глухаря" рассказал об одиночестве и детях

09:02
  • понедельник
  • 23 ноября 2020

Скоро актеру исполнится 45 лет

Российский актер Максим Аверин за несколько дней до своего 45-летия признался, что не переживает насчет отсутствия детей. Актер одинок, но его это не беспокоит.

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По мнению Аверина, истории о том, что в старости некому будет принести стакан воды – ерунда. "Ерунда все это. Ерунда. Это как в анекдоте: прожил человек, нарожал много детей, все, лежит на смертном одре и говорит: "А пить-то и не хочется", - рассказал шутку актер.

Аверин не исключает возможности когда-нибудь стать отцом. При этом артист признается, что отлично чувствует себя и в своем нынешнем положении. По его словам, быть одним — "это кайф", поскольку ему редко удается побыть в одиночестве, передает НТВ.

"Я все время среди людей, и они не должны видеть ни моего плохого настроения, ни капризов. Я же тоже живой. Мне тоже иногда бывает плохо, физически или душевно, но я прихожу в общество, и в нем я должен соответствовать. Люди должны понимать: у этого парня все прекрасно", - добавил актер.

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