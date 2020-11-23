Экс-глава Хакасии умер от последствий коронавируса

Заболел Виктор Зимин в августе

В Москве скончался бывший глава республики Хакасия Виктор Зимин. Ему было 58 лет.

О смерти Зимина сообщило информационное агентство "Хакасия" со ссылкой на источник в окружении чиновника. По его словам, экс-глава региона не смог справиться с последствиями тяжелой формы пневмонии.

"Легкие не выдержали", - сказал источник.

В августе Виктор Зимин заразился коронавирусом. Все это время он находился в военном госпитале в Москве. Официального подтверждения смерти чиновника пока нет.

Виктор Зимин руководил Хакасией с 2009 по 2018 годы. После отставки стал заместителем генерального директора РЖД.

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