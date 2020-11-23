Россиянам объяснили, как правильно ухаживать за зимней обувью

Зимой обувь страдает не только от холода и снега, но и от реагентов

Зимняя обувь требует особого ухода, заявили в Роскачестве. Специалисты рассказали, как правильно подобрать обувь для холодного времени года, чтобы она служила долго.

По словам экспертов, обувь из искусственных материалов меньше всего подходит для слякоти, снега и перепадов температур. К примеру, экокожа полностью состоит из синтетики и хорошо противостоит грязи и реагентам, но при температуре ниже -10 градусов может потрескаться.

Больше всего для зимы подходит натуральная кожа, однако она имеет свойство сжиматься. Чтобы этого избежать, нужно использовать специальные формодержатели. Предпочтение стоит отдавать деревянным, поскольку они также обладают антибактериальными свойствами.

Не стоит ускоренно сушить промокшую обувь – сушка на батарее, при помощи фена или вкладных сушилок способна не только пересушить кожу, но и высушить клей, которым склеены швы. Для сушки лучше всего использовать обычную бумагу, предварительно вынув стельку.

Специалисты Роскачества отметили, что зимой лучше иметь несколько пар обуви и периодически их менять. Во время носки кожа на ботинках и сапогах сгибается и растягивается, поэтому лучше не носить их дольше трех дней подряд.

Также перед использованием обуви ее нужно обработать водоотталкивающим спреем, эту процедуру достаточно повторять несколько раз за сезон. Мыть ботинки простым мылом не рекомендуется, поскольку от него могут остаться разводы. Лучше использовать низкощелочное мыло, которое можно приобрести в магазинах обувной косметики. А для защиты от реагентов стоит выбирать обувь на высокой подошве и регулярно обрабатывать ботинки влажной тряпкой, салфетками и выводящими соль средствами, содержащими уксусную кислоту.

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