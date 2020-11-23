Число зафиксированных случаев COVID-19 в мире превысило 58,5 миллиона

Выздоровели более 37,4 миллиона пациентов

Число выявленных случаев коронавируса в мире за сутки, по данным на утро 23 ноября, увеличилось более чем на полмиллиона. Как сообщили в американском университете Джонса Хопкинса, за последние 24 часа стало известно о заражении еще 519 949 человек, общее число за болевших за все время пандемии достигло 58 615 834.

По данным университета, число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний за время пандемии возросло до 1 387 179, выздоровели более 37,4 миллиона пациентов. Портал Worldometer, в свою очередь, сообщает, что коэффициент смертности от коронавируса на 1 миллион населения Земли составил 178,8.

Больше всего зараженных коронавирусом по-прежнему в США - 12 229 265 инфицированных. Здесь же зарегистрировано наибольшее количество летальных исходов - 256 746. На втором месте Индия с 9 140 312 зараженных, на третьем – Бразилия, с показателем в 6 071401 заболевших, передает "Интерфакс".

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