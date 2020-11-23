В России коронавирус нашли еще у 25173 человек

Скончался 361 человек

В России за минувшие сутки выявили 25173 случая коронавируса, сообщили в федеральном оперативном штабе. Это новый антирекорд с начала пандемии.

В Москве подтверждено 6866 случаев заражения. В Подмосковье заболел еще 971 человек.

Вылечились от коронавируса 16002 пациента, в том числе в Москве – 5064. Скончался 361 заразившийся, из них 71 – в столице.

Всего с начала пандемии в России выявлено 2114502 случая заражения коронавирусом. Скончались 36540 человек. Выздоровели 1611445 пациентов.

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