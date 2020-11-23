"Сара" оставила после себя в Москве 10 сантиметров снега

Коммунальщики устраняют последствия циклона

На столичный регион обрушился циклон "Сара". Высота снежного покрова достигает десяти сантиметров. Из-за метели на дорогах низкая видимость, к тому же очень скользко. Автомобилистов просят быть предельно внимательными. Коммунальные службы расчищают трассы и тротуары.

"Сара" атаковала столицу в ночь на понедельник. Гостья из Северной Атлантики без стеснения пустила в ход все свои чары - метель, южный ветер, пониженное атмосферное давление. Но врасплох не застала. Коммунальные службы встретили снежный циклон во всеоружии. Ведь предупреждали, что снега будет много.

И не ошиблись. Осадков выпало до 20% от месячной нормы. Коммунальщики всю ночь устраняли последствия снегопада: обрабатывали тротуары и опасные участки дорог противогололедной смесью.

С рассветом за лопаты взялись дворники. Ведь за ночь высота снежного покрова выросла до 10 сантиметров. Пешеходные улицы, площади, дворы - город до сих пор приводят в порядок. Щётками и скребками энергично работали и автомобилисты. Хотя те, кто решился сесть за руль, кажется, об этом быстро пожалели. В утренний час пик видимость - не больше километра. На дорогах гололёд. Ночью заморозки, а уже утром температура поднимается до плюсовых значений. Переход через ноль, по мнению автоэкспертов, самое "аварийное" время.

"Очень осторожно, очень аккуратно, категорически избегая резких движений. Избегая резких входов в поворот, избегая резкого торможения в пол. Потому что автомобиль может занести, и как он себя поведет на льду - предсказать сложно", - говорит автоэксперт Игорь Моржаретто.

К середине дня осадков станет меньше. Но снег идти не перестанет - как-никак климатическим показателям начала зимы надо соответствовать.

На протяжении всей будущей недели пасмурная погода сохранится. Как и температура. Слабый минус будет балансировать близ нулевой отметки и днем превращаться в плюс.

Анастасия Мартынова, Юлия Стёпина, Роман Лагунов и Евгений Рыбин. "ТВ Центр".

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