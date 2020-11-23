Без света и тепла: видео последствий ледяного шторма в Приморье

В регионе идет ликвидация удара стихии

В Приморье несколько тысяч спасателей ликвидируют последствия мощного ледяного шторма. Из-за разгула стихии без света, тепла и воды остаются почти 100 тысяч человек. Основной удар принял на себя Владивосток. Повсюду поваленные деревья, оборванные провода, не работают школы и детские сады. Вернуться к обычной жизни местным властям помогает правительство - в регион стягивают дополнительные подразделения МЧС и технику.

Самая сложная обстановка во Владивостоке остаётся на морском кладбище. Здесь от обледенения сложились пополам две вышки ЛЭП. Они обеспечивали светом два крупных района города. Сейчас специалисты проектируют новые места для возведения опор. Завозят материалы. Говорят, работы ещё минимум на двое суток.

Без света до сих пор остаются более ста тысяч жителей Приморья. В самых пострадавших районах людям раздают газовые баллоны, питьевую воду, развернули полевые кухни. В меню чай, гречка с тушёнкой, печенье. Для многих это единственная возможность поесть горячего.

Из-за небольшого потепления глыбы льда стали падать с вант мостов прямо на проезжую часть. С Золотого моста наледь сбивали водой пожарные машины. Переправу на остров Русский пришлось закрыть. Машины и жителей вывозят паромом, но очередь из желающих уехать растянулась на несколько километров.

На самом острове нет света, воды и отопления. Паромом завозят тепловые пушки, полевые кухни, спецтехнику. 26 детских садов и школ во Владивостоке сегодня закрыты. Там, где более благоприятная обстановка, организованы круглосуточные группы для дошкольников с горячим питанием.

В регион прибыл новый министр по развитию Дальнего Востока Алексей Чекунков. Он будет на месте оценивать, как идёт ликвидация последствий стихии. По поручению главы правительства региону предоставят максимальные ресурсы. Коммунальные службы, добровольцы, аэромобильные группы из соседних регионов, спасатели работают в круглосуточном режиме. Два борта МЧС Ил-76 доставили восемь передвижных генераторов, чтобы обеспечить электричеством в первую очередь социальные объекты.

Ольга Скрипникова, "ТВ Центр".

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