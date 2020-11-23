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Ни одного перелома: момент падения девочки с 4 этажа в Томске попал на видео

11:41
  • понедельник
  • 23 ноября 2020

Следователи проводят проверку по факту инцидента

В Томске снег спас жизнь шестилетнему ребенку. Девочка упала в сугроб с четвертого этажа, а затем, как ни в чем не бывало, поднялась и ушла домой. Правда, врачей всё-таки пришлось вызвать. Лишь чудом обошлось без серьезных травм. Но кто виноват в случившемся - теперь разбираются следователи.
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По первым кадрам не сразу понятно, что именно произошло. Стремительное падение, следом глухой стук и нечто миниатюрное скрывается в толще снега. Затем из сугроба выбирается маленький ребёнок. Спокойно встаёт, отряхивается и идёт домой. Ничего необычного, если не знать, что девочка до этого не прыгала с горки, а летела с четвёртого этажа. Впору отмечать второй день рождения!

​"При поступлении состояние ребёнка было тяжёлым. Для динамического наблюдения и проведения интенсивной терапии она была помещена в отделение реанимации, где были проведены все меры, и состояние быстро стабилизировалось. В настоящее время она находится в удовлетворительном состоянии", - рассказал врач-нейрохирург Игорь Прокофьев.

​Ни одного перелома, ни одной серьёзной травмы! История невероятная - практически готовый сценарий фантастического фильма. Впрочем, у медиков есть объяснение: у девочки в столь юном возрасте за плечами - серьёзная спортивная подготовка. Несколько лет усердно занимается акробатикой. При падении шестилетний ребёнок смог правильно сгруппироваться и так атлетично, как настоящий супергерой, войти в сугроб. Благодарить нужно судьбу - за бушевавшую накануне снежную бурю и местного дворника - за то, что мягкая толстая перина оказалась именно под этими окнами.

Впрочем, по факту случившегося Следственный комитет уже проводит проверки. Интересует правоохранителей не факт невероятного спасения девочки, а почему шестилетний ребёнок вообще находился дома один. Известно, что мамы в этот момент в квартире не было.

​Александра Сергомасова, "ТВ Центр".

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