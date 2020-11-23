Однопартийцы Трампа призвали его начать передачу власти

Действующий президент настаивает на пересчете голосов

В США в понедельник внимание приковано к так называемым "колеблющимся" штатам Пенсильвания и Мичиган, где должны объявить результаты голосования на президентских выборах. Впрочем, официальные итоги по стране будут известны не ранее декабря. Дональд Трамп настаивает: голоса нужно пересчитать. А Джо Байден готовится объявить состав новой администрации Белого дома. Где могут появиться и хорошо знакомые персоны.

Колеблющимися штатами при пересчете голосов остаются Мичиган и Пенсильвания. За последний Трамп бьется изо всех сил. Он уже требовал признать недействительными почти семь миллионов бюллетеней, отправленных по почте. Но местный суд иск отклонил, адвокаты действующего главы государства подали апелляцию. Они указывают, что во внимание не были приняты сотни страниц свидетельских показаний о нарушениях, допущенных при голосовании. Есть у Трампа и данные о мошенничествах в Мичигане. Видимо, подсчётами он занимается по ночам, потому что каждый день играет в любимый гольф.

Начать передачу власти Трампа призывают даже сторонники-республиканцы. Сенатор от Аляски Лиза Мурковски отметила, что суды не признали ни одного требования действующего президента - пора прекратить тратить на это время. Джо Байден сохраняет спокойствие. Посещает воскресные службы и готовится к инаугурации. В его команде сожалеют, что в силу известных обстоятельств придется провести церемонию скромно.

Американские СМИ тем временем уже публикуют списки членов новой администрации Белого дома. Кандидат номер один на пост госсекретаря - помощник Байдена Энтони Блинкен. Джейк Салливэн, скорее всего, станет помощником президента по национальной безопасности. Салливэн работал с Байденом, когда тот занимал пост вице-президента при Обаме. Также из старой команды - Линда Томас-Гринфилд, которая раньше консультировала по вопросам Африки. Теперь же выдвинута на пост постпреда США при ООН. Но самое триумфальное возвращение - удивлявшая мир своей компетентностью Дженнифер Псаки. Бывший спикер Госдепа сейчас - старший помощник Байдена.

Байдену и его команде, в случае прихода к власти, предстоит расхлебывать оставленное предшественниками. И речь не только о борьбе с коронавирусом. Сейчас в Вашингтоне обсуждают последствия выхода США из Договора по "Открытому небу". В Сенате уже заявили, что отказ от соглашений о контроле над вооружениями ставит под угрозу национальную безопасность.

Павел Прокопенко, "ТВ Центр".

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