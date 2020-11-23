Сергей Собянин открыл новую станцию "Ховрино" будущего МЦД-3

В пешей доступности от станции - метро и междугородный автовокзал

В Москве открылась первая новая станция будущей третьей линии Московского центрального диаметра - "Ховрино". Итоги работ осмотрел мэр Сергей Собянин.

Строительство началось больше трёх лет назад и велось в круглосуточном режиме. По сути, был возведён современный городской вокзал с двумя платформами, вестибюлями, эскалаторами и пешеходными мостами, передает "ТВ Центр".

"Ховрино" является крупнейшим транспортным узлом - в пешей доступности метро и междугородный автовокзал. Пересадка займёт не больше пяти минут. Ожидается, что после отмены всех ограничений станцией смогут пользоваться 15 тысяч пассажиров в сутки. А в будущем оттуда будут отправляться поезда до Санкт-Петербурга.

"Это будущий вход в высокоскоростную железную дорогу на Санкт-Петербург, платной дороги на Санкт-Петербург и северо-восточный контур. То есть такой действительно серьезный транспортный узел, он сегодня обустроен. Все связи между различными видами транспорта сформированы, и, я думаю, что это серьезным образом улучшит комфорт для пассажиров. Мы, несмотря на сложности пандемии и прочее, продолжаем эти большие, очень важные для города и горожан проекты", - отметил Собянин.

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