Рассекречены документы о зверствах фашистов в Крыму

Что известно о концлагере "Красный"?

Эти преступления нельзя забыть. В Крыму рассекретили несколько сотен документов о зверствах фашистов в концлагере "Красный". В годы Великой Отечественной войны там были замучены до смерти 15 тысяч человек - мужчины и женщины, старики и дети.

Её семья попала в концлагерь Красный в 43-м. Валентине Чуприной было 5 лет. Из-за воспаления легких она практически все время лежала на нарах в темном и холодном бараке.

"Шума никогда не было. Страх, наверное. Я даже не помню, что со своими братьями и сестрами разговаривала", - рассказывает Валентина Чуприна.

Мама изредка выводила дочь на солнце - погреться. Она помнит, как прощалась с отцом через форточку, перед тем как его угнали в Германию, а еще рассказывает про постоянный голод.

"Мутная и жидкая баланда, даже без следов жира" – это уже цитата из показаний охранника лагеря. Протокола допроса 70-х годов и еще семь сотен других ранее не известных документов в рамках проекта "Без срока давности" были рассекречены и переданы Мемориалу "Концлагерь Красный".

Административные здания, бараки, вышки, места массовых расстрелов - так называемые "колодцы смерти". Вокруг была колючая проволока. По ней шел электрический ток. Эти схемы составлялись со слов бывших узников и надзирателей.

Врач-подпольщик из Феодосии Людмила Новикова вспоминает, как истощенных узников отправляли разгружать вагоны и собирать урожай. Если работы не было, охрана заставляла пленников переносить с места на место булыжники. А еще в лагере была эпидемия сыпного тифа.

"Изолятор был переполнен больными, лечить их было нечем. Многие умирали, а были случаи, что и не умерших, а лишь потерявших сознание охранники лагеря вывозили из изолятора и больше они к нам не возвращались – их, очевидно, расстреливали", - говорится в протоколе допроса свидетеля Людмилы Новиковой.

Больных били плетью – требовали выйти на работу. За побег одного расстреливали десятерых. А перед тем, как оставить Крым, немцы вывозили пленных на массовые расстрелы.

Это был настоящий лагерь смерти. 20 колодцев и 9 ям, куда немцы сбрасывали не только тела расстрелянных, но и еще живых узников. Из 15 тысяч погибших историкам удалось установить имена чуть более тысячи человек. Остальные так и покоятся в безымянных братских могилах.

Еженедельно десятки людей приходят к мемориалу в надежде найти знакомые имена на стене скорби или оставить запрос на поиск пропавших в годы войны родственников.

Среди рассекреченных материалов – фотографии узников. В показаниях встречаются отдельные имена. Все это зацепки для историков и поисковиков. Рассекреченные документы не только напоминают о преступлении нацистов против человечности, но и, вполне возможно, помогут родственникам восстановить память о своих предках.

Никита Васильев, Арсений Кобяков, Максим Володин, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"