В Москве стартовал Национальный чемпионат "Абилимпикс"

Состоязания проходят в 77 компетенциях

В Москве стартовал Национальный чемпионат по профессиональному мастерству среди людей с ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс". Он призван помочь этой категории граждан с трудоустройством, передает "ТВ Центр".

В недельном конкурсе примут участие школьники, студенты и профессионалы - всего более двух тысяч человек из разных регионов России. Они будут состязаться в 77 компетенциях. Среди них - поварское и швейное дело, программирование, обработка текста и другие. Также запланирована ежедневная деловая программа - дискуссии, лекции, творческие встречи и мастер-классы.

"Абилимпикс" - проект президентской платформы "Россия - страна возможностей". За предыдущие два года чемпионата работу нашли более четырёх тысяч участников.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"