ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Москве стартовал Национальный чемпионат "Абилимпикс"

11:55
  • понедельник
  • 23 ноября 2020

Состоязания проходят в 77 компетенциях

В Москве стартовал Национальный чемпионат по профессиональному мастерству среди людей с ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс". Он призван помочь этой категории граждан с трудоустройством, передает "ТВ Центр".

В недельном конкурсе примут участие школьники, студенты и профессионалы - всего более двух тысяч человек из разных регионов России. Они будут состязаться в 77 компетенциях. Среди них - поварское и швейное дело, программирование, обработка текста и другие. Также запланирована ежедневная деловая программа - дискуссии, лекции, творческие встречи и мастер-классы.

"Абилимпикс"  -  проект президентской платформы "Россия - страна возможностей". За предыдущие два года чемпионата работу нашли более четырёх тысяч участников.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Национальный чемпионат "Абилимпикс"
Национальный чемпионат "Абилимпикс"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.