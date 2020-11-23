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Галкин показал милое видео с поющей дочкой

10:06
  • понедельник
  • 23 ноября 2020

Ее ждет большое будущее

Телеведущий Максим Галкин опубликовал в Instagram видео, на котором его дочка поет на французском языке.   
Стилист Пугачевой усомнился в наличии вкуса у Галкина

Семилетняя Лиза исполнила короткую песенку, а под конец своего мини-выступления одарила зрителей очаровательной улыбкой. Поклонники уверены, что талантливую девочку ждет большое будущее. Она станет либо актрисой, либо певицей.   

Лиза и ее брат Гарри изучают английский и французский языки. Они уже могут поддержать разговор с иностранцами.  

Звездные наследники также поют и играют на музыкальных инструментах. Они занимаются как в школе, так и дома с репетиторами. 

Напомним, что в этом году Лиза и Гарри пошли в первый класс. По данным СМИ, Максим Галкин и Алла Пугачева платят за их обучение 320 тысяч рублей ежемесячно.

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