В Госдуме взялись за психологов

Рынок пестрит неквалифицированными кадрами

Чтобы повысить доверие россиян к психологам, необходимо регулировать их деятельность на законодательном уровне, считает член комитета Госдумы по охране здоровья, врач-психиатр Борис Менделевич. По его словам, на сегодняшний день рынок перенасыщен большим количеством неквалифицированных кадров.

"Для регулирования всей деятельности необходима нормативная база, которой до сих пор нет. Да, ее разработка ведется, однако до завершения еще далеко. А значит, пока будем ограничиваться полумерами", - заявил Менделевич.

Парламентарий подчеркнул, что деятельность психологов не является медицинской, а потому для работы достаточно получить профобразование. Это приводит к появлению большого количества неквалифицированных специалистов, передает РИА Новости.

Он добавил, что порой россияне даже не удосуживаются узнать об образовании психолога, а обращаются за помощью по совету знакомых. Депутат уверен, что исправить ситуацию поможет активная деятельность Ассоциации психологов.

"В этом плане очень важно создание портала или на базе существующих ресурсов разработка подраздела, где любой человек мог бы посмотреть информацию о психологе по аналогии с информационной базой о нотариусах", - сказал Менделевич.

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