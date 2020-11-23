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Трамп проиграл сражение с коронавирусом

09:58
  • понедельник
  • 23 ноября 2020

Но еще может выиграть войну

Разработанная на месяц раньше вакцина от коронавируса помогла бы Дональду Трампу выиграть президентские выборы. Пандемия CОVID-19 сыграла ключевую роль в поражении действующего президента США, считает профессор чикагского университета ДеПол, главный редактор "Журнала политического маркетинга" Брюс Ньюман.
Худшее впереди: что оставит после себя Трамп

По мнению Ньюмана, если бы о вакцинах от коронавируса - препаратах Pfizer и Moderna - было объявлено месяцем ранее, то Трамп победил бы на выборах.

"Я в этом не сомневаюсь. У него был бы аргумент, стратегически очевидным ходом с его стороны было бы сказать, что это благодаря ему процесс был ускорен до месяцев вместо лет или десятилетий", - заявил профессор в интервью РИА Новости.

Сейчас же в глазах народа Трамп - лидер, который не смог справиться с ситуацией "тихой войны", как называли пандемию в Белом доме. Президент, по мнению американцев, не справился с работой, отмечает Ньюман.

В то же время, в обществе возник раскол, который только углубится к следующим выборам. Байден, который примет полномочия, когда производство и распространение вакцины будет идти полным ходом, вряд ли сможет получить легкие политические дивиденды на этой теме. Все это даст Трампу шанс на победу в 2024 году, уверен Ньюман.

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