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Алибасов решил назвать будущего ребенка в честь коронавируса

10:36
  • понедельник
  • 23 ноября 2020

Мать ребенка выбору удивилась

Бари Алибасов выбрал имя для своего будущего ребенка, рассказал PR-директор продюсера Вадим Горжанкин. Ранее стало известно, что 31-летняя помощница 73-летнего артиста Виктория Полторацкая ждет от него ребенка, она находится на шестой неделе беременности.
73-летний Бари Алибасов сообщил, что скоро станет отцом

Горжанкин подчеркнул, что пол малыша пока неизвестен, однако Алибасов уже придумал имя и для мальчика, и для девочки. В случае рождения наследника продюсер планирует назвать сына Ковидом. Девочку же нарекут Пандемией, передает РЕН ТВ.

"Помощница Алибасова художница и танцовщица Виктория Полторацкая находится на 6 неделе беременности. Она конечно же удивилась предложению назвать будущего ребенка Ковидом или Пандемией, но и не отказалась. Просто попросила дать ей время подумать", - сообщил директор Алибасова.

Он добавил, что "известный продюсер видит во всём новые пути и возможности, даже в пандемии коронавируса. Иначе, он не стал бы тем самым Бари Алибасовым, которого мы все знаем и любим".

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