Россияне назвали три наименее престижные сферы труда

Главный критерий - зарплата

Россияне считают непрестижной работу в сфере ЖКХ (45%), розничной торговли (31%) и в образовательных учреждениях (26%).

По мнению граждан России, самая престижная работа связана с нефтегазовой отраслью (48%) и сферой IT (47%). Еще 27% россиян считают достойной работу в государственных организациях.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на HeadHunter, размер зарплаты - это главный критерий россиян для оценки престижа профессии.

Примечательно, что женщин больше привлекает работа в нефтегазовой отрасли, тогда как мужчины отдают предпочтение IT.

В опросе участвовали 4184 человека.

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