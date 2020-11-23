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Россияне назвали три наименее престижные сферы труда

10:38
  • понедельник
  • 23 ноября 2020

Главный критерий - зарплата

Россияне считают непрестижной работу в сфере ЖКХ (45%), розничной торговли (31%) и в образовательных учреждениях (26%). 

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По мнению граждан России, самая престижная работа связана с нефтегазовой отраслью (48%) и сферой IT (47%). Еще 27% россиян считают достойной работу в государственных организациях. 

Как пишет РИА Новости со ссылкой на HeadHunter, размер зарплаты - это главный критерий россиян для оценки престижа профессии. 

Примечательно, что женщин больше привлекает работа в нефтегазовой отрасли, тогда как мужчины отдают предпочтение IT. 

В опросе участвовали 4184 человека. 

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