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В Москве выпало 10 сантиметров снега

10:43
  • понедельник
  • 23 ноября 2020

Снегопад в столице продлится как минимум до полудня

Высота снежного покрова в столице за неполные сутки выросла до 10 сантиметров. Атмосферный циклон накрыл Москву в воскресенье. По прогнозам синоптиков, снегопад продлится как минимум до полудня.
На Москву надвигается новый циклон с сильным снегопадом

"К утру высота снежного покрова в городе выросла до 10 сантиметров", - сообщили "Интерфаксу" в метеобюро Москвы. В ведомстве отметили, что данные получены с главной столичной метеостанции на ВДНХ в 9:00 23 ноября. Температура воздуха в столице в течение дня - 2-3 градуса выше ноля.

Синоптики напомнили, что первый с начала холодов снежный покров сформировался в столичном регионе 21 ноября.  Его высота достигала 5 сантиметров. В прошлом году временный снежный покров в Москве впервые сформировался 31 октября.

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