Мужчина с ножом напал на прихожан церкви в Калифорнии

Ранены несколько человек

Нападение на баптистскую церковь в американском штате Калифорния. Мужчина с ножом ранил нескольких прихожан в городе Сан-Хосе, сообщила местная полиция в Twitter.

"Мы можем подтвердить информацию о нескольких пострадавших с ножевыми ранениями, травмы некоторых из них представляют угрозу для жизни. Подразделения полиции в настоящее время находятся на месте происшествия в баптистской церкви".

Позже стало известно, что два человека от полученных ранений скончались. Об этом сообщил мэр города Сэм Ликкардо. По его данным, подозреваемый в нападении арестован. Службы в церкви в момент нападения не было – туда привели бездомных, чтобы они не замерзли на улице.

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