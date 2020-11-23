Экстрасенс предрекла Топалову и Тодоренко развод

В отношениях звездной пары не все гладко

Брак телеведущей Регины Тодоренко и певца Влада Топалова не продлится долго, уверена экстрасенс, нумеролог и медиум Мариам Циминтия. По ее словам, звездную пару ожидает развод

Циминтия заявила, что Топалов и Тодоренко не подходят друг другу, у них слишком разные характеры. Ведущая, несмотря на свою женственность, часто может демонстрировать мужскую целеустремленность и отстаивать свои убеждения, тогда как музыкант отличается вспыльчивой и ревнивой натурой.

"Проблемы начались давно. Начались активные проблемы — непонимание, ор, крики, разборки, Влад несдержанный в эмоциях, часто может вспылить, Регина тоже не из робкого десятка, она прекрасно может отстаивать свою позицию, что приводит к частым скандалам, слезам и разборками", - рассказала экстрасенс.

Она добавила, что развод станет закономерным финалом супружеской жизни Топалова и Тодоренко. При этом инициатором с большой вероятностью станет Регина, тогда как Влад будет пытаться сохранить семью ради ребенка, передает "Пятый канал".

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