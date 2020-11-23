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Дочь Заворотнюк спросили об участии матери в ток-шоу

11:12
  • понедельник
  • 23 ноября 2020

Публика уже давно не видела актрису

Анна Заворотнюк прокомментировала информацию о том, что звезда сериала "Моя прекрасная няня" снялась в шоу Андрея Малахова. 
Заворотнюк планирует вернуться на сцену

СМИ сообщили, что актриса Анастасия Заворотнюк, которая борется с раком мозга, пришла на передачу "Прямой эфир". Там она якобы встретилась со своим экс-возлюбленным - режиссером и актером Сергеем Жигуновым. Артист подарил Заворотнюк цветы и поздравил с победой над болезнью, пишут журналисты со ссылкой на некоего друга Жигунова. 

"Не верьте всем этим газетенкам, - написала Анна Заворотнюк, отвечая на вопросы подписчиков в Instagram. - Мы так же придерживаемся позиции "без комментариев".  

Сергей Жигунов тоже опроверг новость об участии в ток-шоу. "Это смешно, это просто смешно", - сказал он ФАН.  

Напомним, что Анастасия Заворотнюк перестала появляться на публике в 2019 году. По данным СМИ, сейчас она находится дома вместе с родными. Семья Заворотнюк не комментирует информацию о ее состоянии.

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