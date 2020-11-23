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Мясников обвинил россиян в дефиците лекарств в аптеках

15:07
  • понедельник
  • 23 ноября 2020

Многие лекарства крайне сложно найти

Доктор Александр Мясников отругал россиян за то, что на фоне пандемии коронавирусной инфекции они тут же бросились в аптеке и скупили все лекарства. По его словам, люди покупают даже те препараты, о которых слышали хотя бы краем уха.
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"Люди в панике скупают всё подряд, не понимая, что этим вредят и своему здоровью (зачастую ставя его под угрозу), и лишают массу больных необходимых им лекарств", - сказал врач.

Он подчеркнул, что коронавирус в средней и легкой форме не требует лечения антибиотиков, эти препараты скорее пойдут во вред, чем на пользу. Также положительного эффекта не будет от стероидных гормонов, антикоагулянтов и части противовирусных лекарств.

Мясников посоветовал принимать цинк и витамин D. Доктор отметил, что эффективность этих препаратов не установлена окончательно, но и вреда они не принесут.

"Врачи должны информировать своих пациентов о всех "за" и "против" применяемых ими лекарств", - добавил врач.

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