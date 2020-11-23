Мишустин раскрыл подробности реформы институтов развития

В системе сохранят стратегически важные организации

В России по поручению президента оптимизируют работу институтов развития. Об этом в понедельник на совещании с вице-премьерами сообщил Михаил Мишустин, пишут argumenti.ru.

По словам главы правительства, структура создавалась для поддержки различных отраслей экономики, и она выполнила свои задачи. Но новые вызовы требуют корректировок в работе институтов, передает "ТВ Центр".

По словам Мишустина, в системе сохранят стратегически важные организации, нацеленные на развитие обороноспособности страны - это Росатом, Роскосмос, Ростех и другие. Появится единый фонд содействия реформированию ЖКХ. Еще восемь институтов развития упразднят, а их функции перераспределят между госкорпорацией ВЭБ и федеральными органами власти.

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