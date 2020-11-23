Украинского министра не пустили к премьеру Казахстана без теста на коронавирус

Справка у Владислава Криклия оказалась просроченной

Просроченные справки о тесте на коронавирус у членов украинской делегации стали причиной отмены встречи министра инфраструктуры Украины Владислава Криклия с премьер-министром Казахстана Аскаром Маминым. Срыв переговоров, которые должны были состояться 12 ноября в Нур-Султане, объяснили в пресс-службе казахстанского правительства.

"В связи с истечением срока (более пяти дней) справки о ПЦР-тестировании членов украинской делегации встреча премьер-министра Казахстана Аскара Мамина с Владиславом Криклием не состоялась", - сообщили в пресс-службе. Там напомнили, что в условиях пандемии в целях обеспечения безопасности участников встречи необходимо соблюдение ряда санитарных правил - в том числе наличие справки об обследовании на COVID-19.

Украинские СМИ ранее сообщили, что премьер Казахстана не принял и посла Украины в Казахстане Петра Врублевского. Это объяснили тем, что справки о ПЦР-тесте у украинской делегации, якобы, были поддельные.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"