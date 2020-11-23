"Сердце семьи": Миддлтон рассказала о смерти любимой собаки

Кембриджи скорбят

Принц Уильям и Кейт Миддлтон сообщили, что на этих выходных у них умер кокер-спаниель по кличке Лупо.

"Он был сердцем нашей семьи последние девять лет, и мы будем очень по нему скучать", - говорится в сообщении. Причину смерти собаки супруги не уточнили.

Этого пса Уильяму и Кейт подарили на свадьбу в 2011 году. По данным СМИ, Миддлтон назвала собаку в честь своей прабабушки - Олив Кристианы Луптон.

Интернет-пользователи выразили свои соболезнования герцогам Кембриджским. Многие британцы помнят Лупо еще щенком.

- Мне так жаль. Уверена, это тяжелая утрата для всех вас, особенно для детей.

- Так грустно.

- Мое сердце разбито.

- Спасибо вам, Уильям и Кэтрин, что дали возможность узнать Лупо.

- Надеюсь, вы заведете еще одного. Как вы знаете, спаниели - особенные.

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